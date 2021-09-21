За сутки в Украине выявили более 5 тысяч случаев COVID. Вакцинировались около 110 тысяч человек

В Украине зафиксировали 5 159 новых случаев COVID-19. При этом 2 156 пациентов выздоровели, а 137 умерли от осложнений заболевания. Госпитализировали с подозрением или подтвержденным диагнозом 1 086 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев выявили во Львовской (518), Харьковской (486), Днепропетровской (422), Одесской (419) областях и в Киеве (399).

Всего с начала пандемии в Украине официально подтвердили 2 355 805 случаев COVID-19. При этом 55 056 человек умерли от осложнений заболевания, а 2 233 573 — выздоровели.