Минздрав: За последние три месяца 98% госпитализированных из-за коронавируса были невакцинированы

В Министерстве здравоохранения заявили, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом были невакцинированы.
Об этом заявил главный санврач Игорь Кузин.
«По данным Электронной системы здравоохранени, в течение последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19, в Украине — невакцинированы. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти — сделайте прививку уже сегодня», — заявил он.
Кузин отметил, что сейчас в Украине продолжается стремительное ухудшение эпидемической ситуации. За неделю количество новых случаев заражения выросло вдвое.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.