Минздрав: За последние три месяца 98% госпитализированных из-за коронавируса были невакцинированы

В Министерстве здравоохранения заявили, что за последние три месяца 98,1% госпитализированных с коронавирусом были невакцинированы.

«По данным Электронной системы здравоохранени, в течение последних 3 месяцев почти все, кто попадает в больницу из-за тяжелого течения или осложнения от COVID-19, в Украине — невакцинированы. Если вы хотите уберечь себя от тяжелого течения, госпитализации и смерти — сделайте прививку уже сегодня», — заявил он.

Кузин отметил, что сейчас в Украине продолжается стремительное ухудшение эпидемической ситуации. За неделю количество новых случаев заражения выросло вдвое.