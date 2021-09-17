Представитель Кабмина в Раде попал в реанимацию из-за коронавируса

Представитель правительства в Верховной Раде и руководитель секретариата парламентской фракции «Слуга народа» Тарас Мельничук попал в реанимацию из-за COVID-19.
Об этом в пятницу, 17 сентября, сообщил глава фракции «слуг» Давид Арахамия во время брифинга.
«Тарас Мельничук находится в реанимации из-за COVID-19. Это наш представитель Кабмина и руководитель секретариата», — сказал он. Арахамия не уточнил подробностей о состоянии 32-летнего чиновника.
В то же время руководитель фракции «Слуга народа» призвал украинцев вакцинироваться против COVID-19.
- В Украине за минувшие сутки, 16 сентября, впервые за четыре месяца выявили более шести тысяч новых зараженных коронавирусом.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.