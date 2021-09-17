В Украине впервые за четыре месяца выявили более шести тысяч новых зараженных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 16 сентября, зафиксировали более 6 624 новых зараженных коронавирусом. Среди них 677 детей и 105 медиков.

Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.

В результате осложнений от болезни в больницы попали более 1,5 тысячи человек, а 99 больных умерли. В то же время 1 914 человек выздоровели от коронавируса.

Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киеве (426).

В то же время за прошедшие сутки почти 123 тысячи человек вакцинировались от коронавируса — 72 тысячи получили первую дозу вакцины, а 50 тысяч — вторую дозу.