В Украине впервые за четыре месяца выявили более шести тысяч новых зараженных коронавирусом

В Украине за минувшие сутки, 16 сентября, зафиксировали более 6 624 новых зараженных коронавирусом. Среди них 677 детей и 105 медиков.
Об этом пишет Минздрав в своем Facebook.
В результате осложнений от болезни в больницы попали более 1,5 тысячи человек, а 99 больных умерли. В то же время 1 914 человек выздоровели от коронавируса.
Больше всего новых случаев за сутки выявили в Харьковской (649), Львовской (644), Одесской (530), Днепропетровской (426) областях и г. Киеве (426).
В то же время за прошедшие сутки почти 123 тысячи человек вакцинировались от коронавируса — 72 тысячи получили первую дозу вакцины, а 50 тысяч — вторую дозу.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.