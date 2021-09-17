В Україні вперше за чотири місяці виявили понад шість тисяч нових заражених коронавірусом

В Україні за минулу добу, 16 вересня, зафіксували понад 6 624 нових заражених коронавірусом. Серед них 677 дітей та 105 медиків.
Про це пише МОЗ у своєму Facebook.
Через ускладнення від хвороби до лікарень потрапили понад 1,5 тисячі людей, а 99 хворих померли. Водночас 1 914 людей одужали від коронавірусу.
Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Києві (426).
Водночас за минулу добу майже 123 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусу. 72 тисячі отримали першу дозу вакцини, а 50 тисяч — другу дозу.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.