В Україні вперше за чотири місяці виявили понад шість тисяч нових заражених коронавірусом

В Україні за минулу добу, 16 вересня, зафіксували понад 6 624 нових заражених коронавірусом. Серед них 677 дітей та 105 медиків.

Про це пише МОЗ у своєму Facebook.

Через ускладнення від хвороби до лікарень потрапили понад 1,5 тисячі людей, а 99 хворих померли. Водночас 1 914 людей одужали від коронавірусу.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Харківській (649), Львівській (644), Одеській (530), Дніпропетровській (426) областях та м. Києві (426).

Водночас за минулу добу майже 123 тисячі людей вакцинувалися від коронавірусу. 72 тисячі отримали першу дозу вакцини, а 50 тисяч — другу дозу.