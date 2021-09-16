КМДА не бачить передумов для карантину попри зростання кількості хворих на коронавірус у столиці

КМДА не бачить передумов для запровадження локдауну у Києві попри те, що у столиці зростає кількість хворих на коронавірус. Натомість влада закликає людей швидше вакцинуватися, аби бізнес міг працювати і під час посилення карантину.

Про це розповів перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба, передає пресслужба адміністрації.

«Тенденція захворюваності на COVID-19 у столиці не дає приводу до оптимізму. За минулу добу в Києві виявили майже 400 нових випадків. Масова вакцинація та заходи безпеки допоможуть пережити сплеск захворюваності без введення жорсткого карантину», — зазначив Кулеба.

Він додав, що вакцинація людей дозволить містові не обмежувати доступ до транспорту, а підприємці не зазнають значних втрат.

«Місто покладається на відповідальність бізнесу. Сьогодні ми не маємо передумов для введення обмежень. Проте, щоб уникнути так званого локдауну, має бути максимальна кількість щеплених, захищених громадян. Тим більше, що вступають у дію нові правила Кабміну, за якими пріоритет — у трудових колективів, які матимуть високий рівень імунізації», — резюмував заступник Віталія Кличка.

За офіційною інформацією, наразі в Києві виконано понад півтора мільйона щеплень.