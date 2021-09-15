«Це невідворотний процес»: міністр Ляшко пояснив, чому в Україні зростає захворюваність на коронавірус

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко пояснив, що в Україні зростає захворюваність на коронавірус через те, що країна зайшла в епідемічний сезон гострих респіраторних захворювань (ГРВІ).

Про це він розповів в інтерв’ю «24 каналу».

«Ми зайшли в епідсезон ГРВІ та, прогнозовано, у нас зростає кількість випадків коронавірусу. Ми до цього готувалися і розуміємо, що це невідворотний процес. Кількість випадків буде збільшуватися», — заявив міністр.

Він зазначив, що є і багато інших факторів, які спричиняють ріст захворюваності, — повернення дітей до шкіл та температурні умови.