«Это неотвратимый процесс»: министр Ляшко объяснил, почему в Украине растет заболеваемость коронавирусом

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом из-за того, что страна зашла в эпидемический сезон острых респираторных заболеваний (ОРВИ).
Об этом он рассказал в интервью «24 канала».
«Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться», — заявил министр.
Он отметил, что есть и много других факторов, вызывающих рост заболеваемости, — возвращение детей в школы и температурные условия.
- 13 сентября правительство внесло изменения в постановление о карантине в Украине. Изменения предусматривают, что COVID-сертификаты будут двух видов (так называемые «желтый» или «зеленый») и содержать информацию о вакцинации, отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19. «Желтый» сертификат будет содержать информацию о первой прививке, а «зеленый» — о полном курсе вакцинации.
- Ранее главный санитарный врач Игорь Кузин заявил, что пандемия коронавируса может длиться от 2 до 5 лет. Украина, по его словам, готова к новой волне. Если потребуется, в ноябре страну ждет локдаун, однако для вакцинированных будут привилегии.