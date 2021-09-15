«Это неотвратимый процесс»: министр Ляшко объяснил, почему в Украине растет заболеваемость коронавирусом

Министр здравоохранения Виктор Ляшко объяснил, что в Украине растет заболеваемость коронавирусом из-за того, что страна зашла в эпидемический сезон острых респираторных заболеваний (ОРВИ).

Об этом он рассказал в интервью «24 канала».

«Мы зашли в эпидсезон ОРВИ и, прогнозируемо, у нас растет количество случаев коронавируса. Мы к этому готовились и понимаем, что это неотвратимый процесс. Количество случаев будет увеличиваться», — заявил министр.

Он отметил, что есть и много других факторов, вызывающих рост заболеваемости, — возвращение детей в школы и температурные условия.