Представник Кабміну в Раді потрапив до реанімації через коронавірус

Представник уряду в Верховній Раді та керівник секретаріату парламентської фракції «Слуга народу» Тарас Мельничук потрапив до реанімації через COVID-19.

Про це в пʼятницю, 17 вересня, повідомив глава фракції «слуг» Давид Арахамія під час брифінгу.

«Тарас Мельничук перебуває в реанімації через COVID-19. Це наш представник Кабміну і керівник секретаріату», — сказав він. Арахамія не уточнив подробиць про стан 32-річного посадовця.