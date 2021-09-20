МОЗ: За останні три місяці 98% госпіталізованих через коронавірус були невакциновані

У Міністерстві охорони здоров’я заявили, що за останні три місяці 98,1% госпіталізованих із коронавірусом були невакциновані.
Про це заявив головний санлікар Ігор Кузін.
«За даними Електронної системи охорони здоров’я, впродовж останніх 3 місяців майже вс, хто потрапляє в лікарню через важкий перебіг або ускладненням від COVID-19, в Україні — невакциновані. Якщо ви хочете вберегти себе від важкого перебігу, госпіталізації та смерті — зробіть щеплення вже сьогодні», — заявив він.
Кузін зазначив, що наразі в Україні триває стрімке погіршення епідемічної ситуації. За тиждень кількість нових випадків зараження зросла удвічі.
- 13 вересня уряд вніс зміни до постанови про карантин в Україні. Зміни передбачають, що COVID-сертифікати будуть двох видів (так звані «жовтий» або «зелений») і міститимуть інформацію про вакцинацію, негативний результат тестування (діє 72 години) або одужання від COVID-19. «Жовтий» сертифікат міститиме інформацію про перше щеплення, а «зелений» — про повний курс вакцинації.
- Раніше головний санітарний лікар Ігор Кузін заявив, що пандемія коронавірусу може тривати від 2 до 5 років. Україна, за його словами, готова до нової хвилі. Якщо буде потрібно, у листопаді країну чекає локдаун, однак для вакцинованих будуть привілеї.