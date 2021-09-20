Путін у розмові з Байденом поскаржився, що той назвав його вбивцею. Президент США пояснив свої слова

Президент Росії Володимир Путін під час телефонної розмови з президентом США Джо Байденом поскаржився, що той в одному з інтерв’ю назвав його вбивцею.
Про це у своїй новій книзі розповіли журналісти Боб Вудворд та Роберт Коста, пише ABC News.
«Я засмучений, що ви назвали мене вбивцею», — сказав Путін Байдену під час телефонного дзвінка 13 квітня.
Американський президент відповів, що це було ненавмисно, а інтерв’ю взагалі було на іншу тему.
«Мені поставили запитання. Я дав відповідь. Це було інтервʼю на зовсім іншу тему», — зазначив Байден і після цього запросив Путіна провести особисту зустріч.
- Відносини Росії та США загострилися після інтервʼю Байдена телеканалу ABC. На запитання про те, чи є президент Росії вбивцею, Байден відповів ствердно. Після цього МЗС викликало посла Росії у США Анатолія Антонова в Москву для консультацій.
- 15 квітня в Білому домі офіційно оголосили, що запроваджують нові санкції проти російських компаній та осіб, а також висилають зі США 10 дипломатів. Санкції ввели через кібератаки на американські установи, окупацію Криму та втручання у вибори у США. Наступного дня Кремль порадив послу США в Росії Джону Саллівану поїхати до Вашингтону для консультацій.
- 16 квітня Росія заявила, що внесе в санкційні списки вісьмох американських високопосадовців. Згодом вона вислала з країни 10 дипломатів США.