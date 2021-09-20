Засідання ТСК щодо «вагнерівців» перервали під час свідчень ексголови ГУР Бурби. Керівниця комісії відмовилася пояснити причину

Тимчасова слідча комісія Верховної Ради у справі про спецоперацію проти членів «ПВК Вагнера», яких затримали в Мінську в липні 2020 року, перервала засідання під час свідчень колишнього начальника Головного управління розвідки Василя Бурби і оголосила перерву до завтра, без пояснення причин.

Член комісії, депутат Роман Костенко повідомив, що засідання перервали на моменті, коли Бурба «дійшов до найважливішої частини своєї доповіді».

Нардеп від «ЄС» Микола Княжицький заявив, що Бурба на засіданні фактично підтвердив інформацію, яку повідомляв телеканал CNN.

«Пан Бурба, за великим рахунком, підтвердив все те, що ми бачили в розслідуваннях численних телевізійних каналів, зокрема телеканалу CNN. Ніяких спростувань того, що там було передано, не було», — зазначив Княжицький, додавши, що на «найцікавішому місці» свідчень Бурби керівництво ТСК закрило засідання і попросило опозиційних нардепів залишити зал.

«На самому цікавому місці, коли мова зайшла про те, хто ж знав про це [спецоперацію], а Бурба хотів розповісти, як це все відбувалося, вони закрили комісію і заборонили нам брати в цьому участь. З моєї точки зору, це повний абсурд, тому що єдиний спосіб вийти з ситуації для української влади — це провести цю комісію прозоро і відкрито», — підкреслив Княжицький.

Голова ТСК від «Слуги народу» Марʼяна Безугла на брифінгу відмовилася пояснити причину. Вона сказала, що Бурбу продовжать заслуховувати. «Всі матеріали, повʼязані із заслуховуванням показань Бурби поки носять закритий характер», — зазначила Безугла.

Виходячи з питань журналістів, ТСК перервала засідання, коли Бурда почав давати свідчення про зустріч в Офісі президента, на якій обговорювали операцію.

Також Безугла відмовилася відповідати на запитання про особисту зустріч із Бурбою для розмови. Вона, однак, не спростувала інформацію про цю зустріч.