Заседание ТСК по «вагнеровцам» прервали во время показаний экс-главы ГУР Бурбы. Руководительница комиссии отказалась объяснить причину

Временная следственная комиссия Верховной Рады по делу о спецоперации против членов «ЧВК Вагнера», которых задержали в Минске в июле 2020 года, прервала заседание во время показаний бывшего начальника Главного управления разведки Василия Бурбы и огласила перерыв до завтра, без объяснения причин.
Член комиссии, депутат Роман Костенко сообщил, что заседание прервали на моменте, когда Бурба «дошел до важнейшей части своего доклада».
Нардеп от «ЕС» Николай Княжицкий заявил, что Бурба на заседании фактически подтвердил информацию, которую сообщал телеканал CNN.
«Господин Бурба, по большому счету, подтвердил все то, что мы видели в расследованиях многочисленных телевизионных каналов, в частности телеканала CNN. Никаких опровержений того, что там было передано, не было», — отметил Княжицкий, добавив, что на «самом интересном месте» свидетельств Бурбы руководство ВСК закрыло заседание и попросил оппозиционных нардепов покинуть зал.
«На самом интересном месте, когда речь зашла о том, кто же знал об этом [спецоперации], а Бурба хотел рассказать, как это все происходило, они закрыли комиссию и запретили нам принимать в этом участие. С моей точки зрения, это полный абсурд, потому что единственный способ выйти из ситуации для украинской власти — это провести эту комиссию прозрачно и открыто», — подчеркнул Княжицкий.
Глава ВСК от «Слуги народа» Марьяна Безуглая на брифинге отказалась объяснить причину. Она сказала, что Бурбу продолжат заслушивать. «Все материалы, связанные с заслушиванием показаний Бурбы, пока носят закрытый характер», — отметила Безуглая.
Судя по вопросам журналистов, ВСК прервала заседание, когда Бурда начал давать показания о встрече в Офисе президента, на которой обсуждали операцию.
Также Безуглая отказалась отвечать на вопрос о личной встрече с Бурбой для разговора. Она, однако, не опровергла информацию об этой встрече.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждали, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- Уже 24 июня Владимир Зеленский подтвердил, что спецоперация по задержанию «вагнеровцев» действительно готовилась, но не в Украине, хотя другие страны максимально пытались «затянуть» Киев в эту историю.
- Телеканал CNN 7 сентября со ссылкой на трех бывших представителей украинской разведки сообщил, что ЦРУ помогало Украине организовать операцию по задержанию 33 россиян, оказывая финансовую, техническую и консультационную помощь во время организации операции. Высокопоставленный американский чиновник назвал утверждения ложными. Он подчеркнул, что разведка США была осведомлена об операции, но никакого отношения к ней не имела.
- В ОП материал назвали российской дезинформацией.