«Старая российская «деза». Офис президента отреагировал на материал CNN о спецоперации по «вагнеровцам» в Минске

В Офисе президента считают дезинформацией свидетельства источников, на которых строится материал CNN об операции с задержанием членов «Частной военной компании Вагнера» в Минске год назад.

Об этом в комментарии «Украинской правде» сообщил советник руководителя ОП Михаил Подоляк.

Он настаивает, что вся информация в материале CNN взята из источников, которые не имеют ценности. Также Подоляк обратил внимание, что сразу после публикации факты в статье подтвердило российское ФСБ.

«Не прошло и нескольких часов, как уже и официальный представитель ФСБ (ага, того самого) похвалил CNN за этот материал. Что там сказано? Все как всегда. Обязательные анонимные отставники — и это ключевое — что-то подтверждают. Другой анонимный источник что-то опровергает. Еще раз: анонимные, бесфамильные, без должностей и, следовательно, такие, которые не имеют информационной и репутационной ценности источники», — заявил он.

Также, по мнению Подоляка, стоит обратить внимание не на то, что именно опубликовано, а на синхронность заявления представителя ФСБ. «Когда это раньше официальный представитель ФСБ практически мгновенно выходил в медиа, чтобы поддержать и похвалить какой-то репортаж? Это же фактически сигнал для всей российской системы пропаганды, что и как нужно отрабатывать», — заявил он.

Советник главы ОП считает, что «ситуация говорит сама за себя». «При этом никто не удивится, если ФСБ похвалит и тех украинских деятелей из числа журналистов, политиков или бывших спецслужбистов, которые подставили CNN и просто обеспечили перевод на английский старой российской «дезы», которая была опубликована впервые 6 августа 2020 года. С той публикации в «Комсомольской правде» ничего нового и существенного к истории о «вагнеровцах» не прибавилось», — резюмировал он.