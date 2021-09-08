«Стара російська «деза». Офіс президента відреагував на матеріал CNN про спецоперацію з «вагнерівцями» в Мінську

В Офісі президента вважають дезінформацією свідчення джерел, на яких будується матеріал CNN про операцію з «вагнерівцями».

Про це у коментарі «Українській правді» повідомив радник керівника ОП Михайло Подоляк.

Він наполягає, що вся інформація у матеріалі CNN взята з джерел, які не мають цінності. Також Подоляк звернув увагу, що одразу після публікації факти у статті підтвердило російське ФСБ.

«Не минуло й кількох годин, як уже й офіційний представник ФСБ (ага, тієї самої) похвалив CNN за цей матеріал. Що там сказано? Все як завжди. Обовʼязкові анонімні відставники — і це ключове — щось підтверджують. Інше анонімне джерело щось спростовує. Ще раз: анонімні, безпрізвищні, безпосадні і отже такі, що не мають інформаційної та репутаційної цінності джерел», — заявив він.

Також, на думку Подоляка, варто звернути увагу не так на те, що саме опубліковано, як на синхронність із заявою представника ФСБ. «Коли раніше офіційний представник ФСБ практично миттєво виходив в медіа, щоб підтримати і похвалити якийсь репортаж? Це ж фактично сигнал для всієї російської системи пропаганди, що і як потрібно відпрацьовувати», — заявив він.

Радник голови ОП вважає, що «ситуація говорить сама за себе». «При цьому ніхто вже не здивується, якщо ФСБ похвалить і тих українських діячів з числа журналістів, політиків або колишніх спецслужбистів, які підставили CNN і просто забезпечили переклад на англійську старої російської «дези», яка була опублікована вперше 6 серпня 2020 року. З тієї публікації в «Комсомольской правде» нічого нового і істотного до історії про «вагнерівців» не додалося», — резюмував він.