Журналіст-розслідувач Доброхотов: Розслідування Bellingcat про «вагнерівців» вийде. Зараз узгоджують зустріч із керівництвом України

Шеф-редактор російського видання The Insider Роман Доброхотов, який допомагав Bellingcat проводити розслідування у справі «вагнерівців», повідомив «Бабелю», що анонсоване ще взимку розслідування точно вийде. Він також спростував чутки про те, що Офіс президента тиснув на журналіста Bellingcat Христо Грозєва.

«Розслідування, звісно, вийде. І всі ці історії про те, що [Андрій] Єрмак вмовив ЦРУ вплинути на Bellingcat — повна нісенітниця. Ні Єрмак, ні ЦРУ, ні MI6 не можуть вплинути на журналістів Bellingcat. Що затягує цей процес — журналісти хочуть, щоб розслідування було максимально обʼєктивним, щоб у ньому була позиція президента України і його Офісу, щоб вона була артикульована не заочно, щоб був нормальний діалог. І зараз шанси на такий діалог є. Поки цей діалог затягується через організаційні моменти, але, швидше за все, спілкування відбудеться», — розповів Доброхотов в інтервʼю «Бабелю», яке незабаром вийде на сайті.

За його словами, зараз у розслідувачів є два трактування подій, повʼязаних зі справою «вагнерівців».