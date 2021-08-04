Журналист-расследователь Доброхотов: Расследование Bellingcat о «вагнеровцах» выйдет. Сейчас согласовывают встречу с руководством Украины

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал Bellingcat проводить расследование по делу «вагнеровцев», сообщил «Бабелю», что анонсированное еще зимой расследование точно выйдет. Он также опроверг слухи о том, что Офис президента давил на журналиста Bellingcat Христо Грозева.
«Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что [Андрей] Ермак уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat — полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat. Что затягивает этот процесс — журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его Офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог. И сейчас шансы на такой диалог есть. Пока этот диалог затягивается из-за организационных моментов, но, скорее всего, общение состоится», — рассказал Доброхотов в интервью «Бабелю», которое вскоре выйдет на сайте.
По его словам, сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом «вагнеровцев».
«Есть моменты, которые нам самим не до конца понятны. Я вижу два варианта интерпретации событий. Один был бы очень неприятен действующей власти, второй — не так неприятен. У нас нет железных аргументов в пользу одной из теорий. И у нас есть ощущение, что Зеленский готов донести нам свою информацию. Но нельзя просто взять и обвинить, что какие-то люди во власти предавали — это очень серьезное обвинение», — рассказал Доброхотов.
Напомним, что российское издание The Insider вместе с проектом Bellingcat сделали несколько громких расследований. Журналисты назвали имена виновных в катастрофе малазийского Boeing — ими оказались российские силовики из ФСБ и ГУР. The Insider, Bellingcat также расследовали отравление российской властью Алексея Навального, политика Владимира Кара-Мурзы и писателя Дмитрия Быкова.
23 июля Министерство юстиции России включило издание The Insider в список «СМИ — иностранных агентов». 28 июля в квартире Доброхотова полиция устроила обыск. Очевидно, он связан с уголовным делом о клевете, которое возбудили по заявлению нидерландского блогера Макса ван дер Верффа. Он много лет доказывал, что Россия не имеет отношения к катастрофе малазийского Boeing. The Insider утверждал, что за это блогер получал деньги от российского ГРУ.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что располагают доказательствами ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — интервью и фактаж.