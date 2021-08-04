Журналист-расследователь Доброхотов: Расследование Bellingcat о «вагнеровцах» выйдет. Сейчас согласовывают встречу с руководством Украины

Шеф-редактор российского издания The Insider Роман Доброхотов, который помогал Bellingcat проводить расследование по делу «вагнеровцев», сообщил «Бабелю», что анонсированное еще зимой расследование точно выйдет. Он также опроверг слухи о том, что Офис президента давил на журналиста Bellingcat Христо Грозева.

«Расследование, конечно, выйдет. И все эти истории о том, что [Андрей] Ермак уговорил ЦРУ повлиять на Bellingcat — полная чушь. Ни Ермак, ни ЦРУ, ни MI6 не могут повлиять на журналистов Bellingcat. Что затягивает этот процесс — журналисты хотят, чтобы расследование было максимально объективным, чтобы в нем была позиция президента Украины и его Офиса, чтобы она была артикулирована не заочно, чтобы был нормальный диалог. И сейчас шансы на такой диалог есть. Пока этот диалог затягивается из-за организационных моментов, но, скорее всего, общение состоится», — рассказал Доброхотов в интервью «Бабелю», которое вскоре выйдет на сайте.

По его словам, сейчас у расследователей есть две трактовки событий, связанных с делом «вагнеровцев».