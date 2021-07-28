В Bellingcat обещают «в ближайшее время» опубликовать фильм-расследование о «вагнеровской» спецоперации

В Bellingcat сообщили, что в ближайшее время опубликуют фильм-расследование о спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера».
Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал один из расследователей Христо Грозев.
«Завтра фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре», — заявил он.
Свое расследование в Bellingcat анонсировали еще в начале года, но до сих пор его не обнародовали. Еще в марте расследователи приезжали в Украину и проводили съемки. Задержку там объясняют карантинными ограничениями.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что располагают доказательствами ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — интервью и фактаж.