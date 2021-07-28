В Bellingcat обещают «в ближайшее время» опубликовать фильм-расследование о «вагнеровской» спецоперации

В Bellingcat сообщили, что в ближайшее время опубликуют фильм-расследование о спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера».

Об этом в комментарии «Суспільному» рассказал один из расследователей Христо Грозев.

«Завтра фильма точно не будет. Завтра имеем важное дело в Берлине, которое освещаем. Но будет вскоре», — заявил он.

Свое расследование в Bellingcat анонсировали еще в начале года, но до сих пор его не обнародовали. Еще в марте расследователи приезжали в Украину и проводили съемки. Задержку там объясняют карантинными ограничениями.