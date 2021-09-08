CNN: США знали о спецоперации с «вагнеровцами» и поддерживали ее

Американское издание CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных должностных лиц украинской разведки сообщило, что разведка США якобы поддерживала спецоперацию по задержанию членов «Частной военной компании Вагнера».
По словам представителей украинской разведки, операция получала американские деньги, техническую помощь и советы от ЦРУ о том, как задержать российских наемников.
Впрочем, чиновник США на правах анонимности назвал эти утверждения «ложными». Он подтвердил, что американская разведка знала об украинской спецоперации, но отметил, что она не была причастна к ее проведению.
Чиновник предположил, что заявления о причастности США могут быть попыткой разделить или переложить вину за провал операции.
Также украинские разведчики рассказали CNN, как проходила подготовка к задержанию «вагнеровцев». Сначала украинские агенты выдавали себя за представителей российской ЧВК, которые искали наемников. Они предлагали контракт по привлекательной цене, которая была выше рыночной — $5 тысяч в месяц. Задача — защищать нефтяные объекты Венесуэлы.
На это предложение откликнулись сотни потенциальных российских подрядчиков. Разведчики говорят, что таким образом они получили «беспрецедентную возможность» выявлять людей, которых подозревают в военных преступлениях.
Потом они начали звонить тем, кто откликнулся — люди, которых и искала разведка ,сами присылали доказательства того, кем они были: данные о военном опыте, отдельных боях или конфликтах, в которых они участвовали. Разведчики получали фото удостоверения личности, а также фото и видео, подтверждающие участие в войне на Донбассе и в других местах.
- 29 июля 2020 года в Минске задержали 33 боевиков российской «ЧВК Вагнера», 13 из которых точно воевали против Украины на стороне «ДНР» и «ЛНР». Украина запросила экстрадицию боевиков, однако Беларусь передала «вагнеровцев» России. Впоследствии «Комсомольская правда» сообщила, что арест боевиков в Беларуси был украинской спецоперацией.
- Об «операции украинских спецслужб» начали писать украинские журналисты. Главный редактор издания «Цензор.нет» Юрий Бутусов написал, что СБУ и ГУР Минобороны выманивали боевиков в Украину, но глава ОП Андрей Ермак предложил перенести финальный этап операции, и она провалилась — боевиков арестовали в Беларуси. Похожую информацию опубликовали журналистка Янина Соколова, издание «Украинская правда» и «Зеркало недели».
- Президент Украины, глава ОП Андрей Ермак, а также СБУ и Служба внешней разведки утверждают, что никакую операцию не готовили, а медиа распространяют российскую дезинформацию. Однако экс-глава Офиса президента Андрей Богдан подтвердил существование спецоперации, а пятый президент Порошенко заявил, что в 2018 году лично ее санкционировал.
- В международной группе расследователей Bellingcat начали снимать фильм о провале «вагнеровской» спецоперации. Там заверили, что располагают доказательствами ее существования. Расследование планируют опубликовать двумя частями — интервью и фактаж.