CNN: США знали о спецоперации с «вагнеровцами» и поддерживали ее

Американское издание CNN со ссылкой на трех бывших высокопоставленных должностных лиц украинской разведки сообщило, что разведка США якобы поддерживала спецоперацию по задержанию членов «Частной военной компании Вагнера».

По словам представителей украинской разведки, операция получала американские деньги, техническую помощь и советы от ЦРУ о том, как задержать российских наемников.

Впрочем, чиновник США на правах анонимности назвал эти утверждения «ложными». Он подтвердил, что американская разведка знала об украинской спецоперации, но отметил, что она не была причастна к ее проведению.

Чиновник предположил, что заявления о причастности США могут быть попыткой разделить или переложить вину за провал операции.