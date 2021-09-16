ДБР викрило чиновників КМДА на розкраданні бюджетних коштів під час реконструкції парку у Києві

Державне бюро розслідувань викрило чиновників комунального підприємства «Київський центр розвитку міського середовища» КМДА на розкраданні бюджетних коштів під час реконструкції парку «Кіото».

Про це пише пресслужба ДБР.

«У 2017 році службові особи Центру провели тендер на закупівлю послуг з реконструкції парку «Кіото» у Деснянському районі міста Києва. Очікувана вартість становила 62,1 млн гривень. Переможцем стало товариство з пропозицією у 49,4 млн гривень. Проте, працівники ДБР встановили, що роботи з реконструкції на момент оголошення тендеру вже були виконані», — йдеться у повідомленні.

Компанія отримала з міського бюджету 34,1 млн гривень, тоді як висновок експертизи підтверджує вартість виконаних робіт лише на 19,2 млн гривень.

«За попередніми підрахунками, дії службових осіб КП «Київський центр розвитку міського середовища» завдали збитків інтересам громадськості на суму близько 15 млн гривень. Повна сума збитків ще встановлюється», — зазначили у ДБР.

Наразі слідчі проводять обшуки в офісі комунального підприємства. Після проведення всіх експертиз чиновникам оголосять підозри.