ГБР разоблачило чиновников КГГА на хищении бюджетных средств при реконструкции парка в Киеве

Государственное бюро расследований разоблачило чиновников коммунального предприятия «Киевский центр развития городской среды» КГГА на хищении бюджетных средств при реконструкции парка «Киото».

Об этом пишет пресс-служба ГБР.

«В 2017 году должностные лица Центра провели тендер на закупку услуг по реконструкции парка «Киото» в Деснянском районе города Киева. Ожидаемая стоимость составляла 62,1 млн гривен. Победителем стало общество с предложением в 49,4 млн гривен. Однако, работники ГБР установили, что работы по реконструкции на момент объявления тендера уже были выполнены», — говорится в сообщении.

Компания получила из городского бюджета 34,1 млн гривен, тогда как заключение экспертизы подтверждает стоимость выполненных работ только на 19,2 млн гривен.

«По предварительным подсчетам, действия должностных лиц КП «Киевский центр развития городской среды» нанесли ущерб интересам общественности на сумму около 15 млн гривен. Полная сумма ущерба еще устанавливается», — отметили в ГБР.

Сейчас следователи проводят обыски в офисе коммунального предприятия. После проведения всех экспертиз чиновникам объявят подозрения.