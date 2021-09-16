Офіс генпрокурора почав розслідувати мінометний обстріл Щастя

Офіс генерального прокурора України розпочав розслідування мінометного обстрілу міста Щастя Луганської області та поранення керівника міської військово-цивільної адміністрації Олександра Дунця.
Про це прокуратура повідомила у четвер, 16 вересня.
Розслідування почали щодо бойовиків за порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Вранці 16 вересня бойовики мінометом обстріляли Щастя, внаслідок чого керівник військово-цивільної адміністрації Олександр Дунець отримав осколкове поранення, його шпиталізували та прооперували. Також пошкоджено житловий будинок міста та автомобіль мешканця. Ці дії порушують статті Женевської конвенції про захист жертв війни.
Наразі на місці працюють слідчі, встановлюють обставини та всіх причетних.
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