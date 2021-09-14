СЦКК: Кількість обстрілів на Донбасі зростає в геометричній прогресії

Керівник української сторони Спільного центру з контролю і координації припинення вогню (СЦКК) Олександр Апполонов заявив, що російські бойовики на Донбасі значно посилили інтенсивність обстрілу позицій української армії.
Телеканалу «Дом» він розповів, що за 11 і 12 вересня українська сторона направила голові місії ОБСЄ 109 нот за фактом порушення режиму припинення вогню і загибелі військовослужбовців.
«За ці дві доби четверо військовослужбовців загинули, 15 були поранені. Всього за дві доби збройними формуваннями Російської Федерації було здійснено 47 обстрілів із застосуванням мінометів калібру 82 і 120 мм, артилерії калібру 122 мм, протитанкових ракетних комплексів, стрілецької зброї та інших засобів ближнього бою», — сказав Апполонов.
За його словами, такого зухвалого вогню не було протягом останніх пʼяти років. При цьому українські війська режиму припинення вогню дотримуються і на це вказують звіти ОБСЄ.
На думку Апполонова, така активність бойовиків обумовлена початком активної фази військових навчань «Захід-2021», які проходять в Білорусі, і початком виборів до Держдуми Росії із залученням жителів окупованих територій Донбасу.
«Ще одним фактором, на мою думку, також є спроби показати людству міць своїх незаконних збройних формувань шляхом проведення деяких акцій гібридної війни. Це все супроводжується і застосуванням ЗМІ як Російської Федерації, так і інтернет-видань, які діють на окупованих територіях Донецької та Луганської областей», — додав Апполонов.
Як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони, російське командування нарощує угруповання бойовиків «ЛНР» і «ДНР», а також запланувало збори зі снайперами, коректувальниками артилерійського вогню, інженерно-саперними підрозділами і навчання з бойової стрільби танкових, мінометних і артилерійських підрозділів, в тому числі реактивно-артилерійських батарей.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР» і російські снайпери активно порушують режим припинення вогню і обстрілюють військових з різного озброєння. Пік обстрілів спостерігається у вересні — крім військових під вогонь потрапляли цивільна інфраструктура, мирні люди і співробітники СБУ.
- В кінці серпня з артилерії бойовики обстріляли Авдіївку і її ж/д станцію. За цей рік загальні втрати ЗСУ на Донбасі склали 65 бійців.