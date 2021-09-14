Бойовики на Донбасі вбили ще одного українського військового

За минулу добу, 13 вересня, бойовики на Донбасі 12 разів обстрілювали українські позиції, унаслідок чого загинув один боєць Збройних сил України.

Про це повідомив пресцентр ООС.

Зазначається, що обстріли зафіксували біля Зайцевого, Верхньоторецького, Нью-Йорку, Золотого, Катеринівки, Новоолександрівки та Причепилівки. Бойовики застосовували гранатомети, міномети та стрілецьку зброю. Біля Нью-Йорку українські позиції були обстріляні з артилерії.

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям», — розповіли там.