Бойовики на Донбасі вбили ще одного українського військового

За минулу добу, 13 вересня, бойовики на Донбасі 12 разів обстрілювали українські позиції, унаслідок чого загинув один боєць Збройних сил України.
Про це повідомив пресцентр ООС.
Зазначається, що обстріли зафіксували біля Зайцевого, Верхньоторецького, Нью-Йорку, Золотого, Катеринівки, Новоолександрівки та Причепилівки. Бойовики застосовували гранатомети, міномети та стрілецьку зброю. Біля Нью-Йорку українські позиції були обстріляні з артилерії.
«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям», — розповіли там.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР», а також російські снайпери активно порушують режим припинення вогню та обстрілюють військових з різного озброєння. У серпні та вересні обстріли значно посилилися. За цей рік загальні втрати ЗСУ на Донбасі становлять понад 60 людей.
- 9 вересня під обстріл потрапили співробітники СБУ. У той час вони збирали докази, які підтверджують вину бойовиків в обстрілах мирних населених пунктів.