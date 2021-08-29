На Донбасі бойовики поранили 10 українських військових

За минулу добу російські найманці на Донбасі 18 разів порушили режим тиші та поранили 10 військовослужбовців ЗСУ. Про це повідомляє штаб ООС. Неподалік Троїцького ворог обстрілював українські позиції з мінометів 82-го калібру, автоматичних станкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Поблизу Світлодарська противник вів вогонь зі станкових протитанкових гранатометів. У напрямку Авдіївки російські найманці тричі обстрілювали позиції українських захисників з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів. Також російсько-окупаційні війська здійснили обстріл цивільної інфраструктури Авдіївки із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм і артилерії калібру 122 мм. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Біля населеного пункту Красногорівка збройні формування РФ тричі вели вогонь з мінометів 120-го і 82-го калібрів і станкових протитанкових гранатометів. Поблизу Водяного окупанти обстрілювали українські позиції з мінометів 82-го калібру. Поблизу населеного пункту Травневе російські найманці вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів. Крім того, окупанти обстріляли населений пункт Травневе із застосуванням автоматичного станкового гранатомета. Вогонь вівся з тимчасово окупованого населеного пункту Гольмівський. У результаті обстрілу пошкоджено вже другий приватний будинок за тиждень. Неподалік Луганського окупанти двічі здійснювали обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів. Поблизу Невельського ворог вів вогонь з мінометів 82-го калібру і великокаліберних кулеметів.