Бойовики на Донбасі вбили ще одного українського військового

Бойовики на Донбасі протягом доби 12 вересня тричі обстріляли українські позиції. Унаслідок обстрілів один боєць Збройних сил України загинув.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

Зазначається, що обстріли велися навколо населених пунктів Нью-Йорк, Невельське та Верхньоторецьке. Бойовики застосовували станкові гранатомети, стрілецьку зброю та протитанковий ракетний комплекс.

«В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення несумісне з життям», — розповіли у пресцентрі ООС.