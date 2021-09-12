Боевики на Донбассе убили еще одного украинского военного

Боевики на Донбассе в течение суток 12 сентября трижды обстреляли украинские позиции. В результате обстрелов один боец Вооруженных сил Украины погиб.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

Отмечается, что обстрелы велись вокруг населенных пунктов Нью-Йорк, Невельское и Верхнеторецкое. Боевики применяли станковые гранатометы, стрелковое оружие и противотанковый ракетный комплекс.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил получил ранение несовместимое с жизнью», — рассказали в пресс-центре ООС.