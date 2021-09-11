На Донбассе погиб украинский военный, еще десять — ранены

В штабе операции Объединенных сил сообщили, что с начала суток на Донбассе из-за обстрелов боевиков погиб один украинский военный, восемь получили огнестрельные осколочные ранения и еще двое — боевую травму.

После оказания первой медицинской помощи воинов транспортировали в больницу. Состояние здоровья трех защитников — средней тяжести, остальных — удовлетворительное.

По данным штаба, в целом боевики 10 раз нарушили режим прекращения огня. Кроме того, в Донецкой области зафиксировано два пролета вражеских беспилотников с пересечением линии разграничения.

На обстрелы врага наши защитники открывали ответный огонь.