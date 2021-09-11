На Донбассе при обстреле погиб военный, еще трое — ранены

На Донбассе в зоне боевых действий от вражеского огня погиб один украинский военнослужащий и еще трое получили ранения.

Об этом сообщает штаб ООС.

Погибший получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью, а раненые пострадали от осколков.

По состоянию на утро, 11 сентября, российские боевики в районе Новогнатовки вели артиллерийский огонь снарядами калибра 122 мм (возможно, из минометов), а вблизи Золотого-4 стреляли из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.