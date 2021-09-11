На Донбассе при обстреле погиб военный, еще трое — ранены

На Донбассе в зоне боевых действий от вражеского огня погиб один украинский военнослужащий и еще трое получили ранения.
Об этом сообщает штаб ООС.
Погибший получил огнестрельное ранение несовместимое с жизнью, а раненые пострадали от осколков.
По состоянию на утро, 11 сентября, российские боевики в районе Новогнатовки вели артиллерийский огонь снарядами калибра 122 мм (возможно, из минометов), а вблизи Золотого-4 стреляли из ручных противотанковых гранатометов, подствольных гранатометов и стрелкового оружия.
- Боевики «ДНР» и «ЛНР», а также российские снайперы активно нарушают режим прекращения огня и обстреливают военных из различного вооружения. В августе и сентябре обстрелы значительно усилились. За этот год общие потери ВСУ на Донбассе более 60 человек.
- 9 сентября под обстрел попали сотрудники СБУ. В этот момент они собирали доказательства, которые подтверждают вину боевиков в обстрелах мирных населенных пунктов.