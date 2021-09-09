На Донбассе боевики тяжело ранили украинского военного — он в больнице

Бойцу оперативно оказали первую медицинскую помощь, его доставили в больницу. Состояние здоровья раненого оценивается как тяжелое.

Боевики обстреляли позиции ВСУ в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» в Донецкой области. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение.

В зоне боевых действий на Донбассе утром 9 сентября боевики нарушили режим прекращения огня и обстреляли позиции украинских защитников. Тяжелое ранение получил военный ВСУ.

За сутки 8 сентября Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на Донбассе зафиксировала более 1 500 нарушений режима прекращения огня. Наблюдатели предполагают, что это связано с учениями, которые проводят боевики. Там они слышали 1 000 выстрелов и серий из крупнокалиберных пулеметов.

В организации уточняют, что на этом участке запрещено проводить учения в соответствии с решением Трехсторонней контактной группы.