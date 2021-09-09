На Донбасі бойовики важко поранили українського військового — він у лікарні

Бійцю оперативно надали першу медичну допомогу, його перевезли до лікарні. Стан здоров’я пораненого оцінюють як тяжкий.

Бойовики обстріляли позиції ЗСУ у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід», що на Донеччині. Унаслідок обстрілів один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення.

Про це повідомляє пресцентр ООС.

У зоні бойових дій на Донбасі вранці 9 вересня бойовики порушили режим припинення вогню та обстріляли позиції українських захисників. Важке поранення отримав військовий ЗСУ.

За добу 8 вересня Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала понад 1 500 порушень режиму припинення вогню. Спостерігачі припускають, що це повʼязано з навчаннями, які влаштували бойовики. Там чули 1 000 пострілів і серій з великокаліберних кулеметів.

В організації уточнюють, що на цій ділянці заборонено проводити навчання відповідно до рішення Тристоронньої контактної групи.