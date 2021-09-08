Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

Боевики на Донбассе вечером 8 сентября снова обстреляли украинские позиции, вследствие чего двое бойцов Вооруженных сил получили ранения.

Об этом пишет пресс-центр ООС.

«Сегодня, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации совершили очередное нарушение режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в сообщении.

Там отметили, что раненых военных сразу транспортировали в больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.