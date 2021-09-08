Боевики на Донбассе ранили двух украинских военных

Боевики на Донбассе вечером 8 сентября снова обстреляли украинские позиции, вследствие чего двое бойцов Вооруженных сил получили ранения.
Об этом пишет пресс-центр ООС.
«Сегодня, 8 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации совершили очередное нарушение режима прекращения огня и осуществили обстрелы позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», — говорится в сообщении.
Там отметили, что раненых военных сразу транспортировали в больницу. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
- 28 августа утром боевики открыли артиллерийский огонь по Авдеевке, повредив промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения и травмы получили восемь украинских военных. Прокуратура открыла уголовное производство.
- 1 сентября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения ситуации на востоке Украины.