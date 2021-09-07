Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие и обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил один боец Вооруженных сил Украины.

Об этом пишет пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».

«Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.

Там отметили, что военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу. Состояние его здоровья — удовлетворительное.