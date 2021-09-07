Боевики на Донбассе ранили украинского военного

Боевики на Донбассе снова нарушили перемирие и обстреляли украинские позиции, вследствие чего ранения получил один боец Вооруженных сил Украины.
Об этом пишет пресс-служба оперативно-тактической группировки «Восток».
«Сегодня, 7 сентября, вооруженные формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». В результате вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение», — говорится в сообщении.
Там отметили, что военному оперативно оказали первую медицинскую помощь и транспортировали в больницу. Состояние его здоровья — удовлетворительное.
- 28 августа утром боевики открыли артиллерийский огонь по Авдеевке, повредив промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения и травмы получили восемь украинских военных. Прокуратура открыла уголовное производство.
- 1 сентября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения ситуации на востоке Украины.