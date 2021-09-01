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ТКГ провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения на Донбассе

Автор:
Алексей Ярмоленко
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Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Причиной этого стало увеличение количества обстрелов со стороны боевиков.

Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

«Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения», — отметили там.

Позиция Украины заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны могут верифицировать нарушение перемирия.

«Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению», — подчеркнули в украинской делегации.

  • Утренний артиллерийский огонь боевиков по Авдеевке 28 августа повредил промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения и травмы получили восемь украинских военных. Прокуратура открыла уголовное производство.
  • В Донецкой области ограничения движения поездов, которое ввели через артиллерийские обстрелы со стороны боевиков «ДНР» вблизи станции Авдеевка, продлили до 3 сентября.