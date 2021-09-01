ТКГ провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Причиной этого стало увеличение количества обстрелов со стороны боевиков.

Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

«Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения», — отметили там.

Позиция Украины заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны могут верифицировать нарушение перемирия.

«Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению», — подчеркнули в украинской делегации.