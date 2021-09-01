ТКГ провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения на Донбассе

Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности. Причиной этого стало увеличение количества обстрелов со стороны боевиков.
Об этом пишет пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
«Стороны обсудили многочисленные грубые нарушения режима прекращения огня, в частности, обстрелы противником района Авдеевки и работу координационного механизма для их профилактики и в случае нарушения», — отметили там.
Позиция Украины заключается в том, что подгруппа по безопасности должна быть частью координационного механизма и именно с ее помощью стороны могут верифицировать нарушение перемирия.
«Мы требуем от российской стороны принять немедленные меры по прекращению нарушений режима прекращения огня и вернуться к его полному соблюдению», — подчеркнули в украинской делегации.
- Утренний артиллерийский огонь боевиков по Авдеевке 28 августа повредил промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения и травмы получили восемь украинских военных. Прокуратура открыла уголовное производство.
- В Донецкой области ограничения движения поездов, которое ввели через артиллерийские обстрелы со стороны боевиков «ДНР» вблизи станции Авдеевка, продлили до 3 сентября.