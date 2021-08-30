Ограничение движения поездов в Донецкой области из-за обстрелов продлили до 3 сентября

В Донецкой области ограничение движения поездов, введенное 28 августа из-за артиллерийских обстрелов со стороны российских боевиков «ДНР» возле станции Авдеевка, продлили до 3 сентября.

Об этом сообщили в пресс-службе «Укрзалізниці».

Поезд № 136 Киев — Авдеевка будет ездить до Покровска, а № 826 Днепр — Авдеевка и пригородные поезда будут курсировать до станции Очеретино.