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Обмеження руху поїздів на Донеччині через обстріли подовжили до 3 вересня

Автор:
Катерина Кадакова
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У Донецькій області обмеження руху поїздів, запроваджене 28 серпня через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» поблизу станції Авдіївка, подовжили до 3 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Потяг № 136 Київ — Авдіївка їздитиме до Покровська, а № 826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди курсуватимуть до станції Очеретине.

  • Ранковий артилерійський вогонь бойовиків по Авдіївці 28 серпня пошкодив промислову базу, житлові будинки й електромережі. У мережі вже зʼявилися відео наслідків обстрілу. Осколкові поранення отримав один український військовий. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
  • Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що до Авдіївки від станції Покровськ пасажири зможуть дістатися автобусами.