Обмеження руху поїздів на Донеччині через обстріли подовжили до 3 вересня

У Донецькій області обмеження руху поїздів, запроваджене 28 серпня через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» поблизу станції Авдіївка, подовжили до 3 вересня.

Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».

Потяг № 136 Київ — Авдіївка їздитиме до Покровська, а № 826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди курсуватимуть до станції Очеретине.