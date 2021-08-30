Обмеження руху поїздів на Донеччині через обстріли подовжили до 3 вересня

У Донецькій області обмеження руху поїздів, запроваджене 28 серпня через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» поблизу станції Авдіївка, подовжили до 3 вересня.
Про це повідомили у пресслужбі «Укрзалізниці».
Потяг № 136 Київ — Авдіївка їздитиме до Покровська, а № 826 Дніпро — Авдіївка та приміські поїзди курсуватимуть до станції Очеретине.
- Ранковий артилерійський вогонь бойовиків по Авдіївці 28 серпня пошкодив промислову базу, житлові будинки й електромережі. У мережі вже зʼявилися відео наслідків обстрілу. Осколкові поранення отримав один український військовий. Прокуратура відкрила кримінальне провадження.
- Раніше в «Укрзалізниці» повідомляли, що до Авдіївки від станції Покровськ пасажири зможуть дістатися автобусами.