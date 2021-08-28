Рух поїздів у Донецькій області через обстріли бойовиків обмежили на три дні. Поранено військового

Через артилерійські обстріли з боку російських бойовиків «ДНР» рух поїздів в Донецькій області, поблизу станції Авдіївка, тимчасово обмежили. Протягом найближчих трьох днів пасажирські та приміські поїзди курсуватимуть скороченими маршрутами — до станцій Покровськ і Очеретине.

Про це повідомляє пресслужба «Укрзалізниці».

Потяги № 136 Київ — Авдіївка і № 826 Дніпро — Авдіївка до 30 серпня включно їздитимуть до Покровська. Звідти пасажирів до Авдіївки і назад доставлятимуть автобусами.

УЗ вказує, що обстріли почалися сьогодні вранці. Усіх працівників станції Авдіївка та пасажирів екстрено евакуювали в укриття.

Оперативно-тактичне угруповання «Схід» повідомляє, що під час обстрілу осколкові поранення дістав один український військовий — він госпіталізований. Стан бійця задовільний.