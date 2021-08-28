Движение поездов в Донецкой области из-за обстрелов боевиков ограничили на три дня. Ранен военный

Из-за артиллерийского обстрела со стороны российских боевиков «ДНР» движение поездов в Донецкой области, вблизи станции Авдеевка, временно ограничили. В течение ближайших трех дней пассажирские и пригородные поезда будут курсировать по сокращенным маршрутам — до станций Покровск и Очеретино.

Об этом сообщает пресс-служба компании «Укрзалізниця».

Поезда № 136 Киев — Авдеевка и № 826 Днепр — Авдеевка до 30 августа включительно будут ездить до Покровска. Оттуда пассажиров в Авдеевку и обратно будут доставлять автобусами.

УЗ указывает, что обстрелы начались сегодня утром. Всех сотрудников станции Авдеевка и пассажиров экстренно эвакуировали в укрытия.

Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщает, что при обстреле осколковое ранение получил один украинский военный — его госпитализировали. Состояние бойца удовлетворительное.