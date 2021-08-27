На Донбассе при обстреле погиб украинский военный

На Донбассе в зоне боевых действий погиб украинский военнослужащий.
Об этом сообщила оперативно-тактическая группировка «Восток», в зоне ответственности которой произошла трагедия.
Военный был убит боевиками во время обстрела украинских позиций. Указано, что он получил несовместимые с жизнью ранения, возможно, осколочные. Других деталей не сообщают. Штаб Операции объединенных сил о потерях пока не информирует.
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» и российские снайперы активно нарушают режим прекращения огня и обстреливают военных из различного вооружения. Только за август от вражеского огня погибли уже 7 воинов. За этот год общие потери ВСУ на Донбассе составили 58 бойцов.