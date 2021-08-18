Боевики обстреляли из минометов и противотанковых гранатометов Золотое-4. Ранена мирная жительница

По его словам, вечером 17 августа со стороны Золотого-5, расположенного на неподконтрольной территории, боевики обстреляли позиции ВСУ и населенные пункты из минометов калибров 120 мм и 82 мм, а также станковых противотанковых гранатометов.

Об этом сообщил глава Луганской областной государственной администрации — руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай.

В поселке Золотое-4, в Луганской области, в результате обстрела боевиками позиций украинских военных ранена местная жительница.

В результате жительница Золотого-4, 1973 года рождения (живет на улице Первая Вольная) получила минно-взрывную травму, множественные осколочные ранения левого предплечья, плечевого и коленного суставов, левой стопы.

Сейчас ее госпитализировали в больницу в Лисичанске.

Кроме этого, Гайдай уточнил, что украинский военный, которого госпитализировали 17 августа, был ранен во время обстрела позиций ВСУ в Причепиловке.