Бойовики обстріляли з мінометів та протитанкових гранатометів Золоте-4. Поранена мирна мешканка

У селищі Золоте-4, що у Луганській області, унаслідок обстрілу бойовиками позицій українських військових поранена місцева жителька.
Про це повідомив голова Луганської обласної державної адміністрації — керівник обласної військово-цивільної адміністрації Сергій Гайдай.
За його словами, ввечері 17 серпня зі сторони Золотого-5, яке розташоване на непідконтрольній території, бойовики обстріляли позиції ВСУ та населені пункти з мінометів калібрів 120 мм та 82 мм, а також станкових протитанкових гранатометів.
Унаслідок цього жителька Золотого-4, 1973 року народження (живе на вулиці Перша Вільна) отримала мінно-вибухову травму, множинні уламкові поранення лівого передпліччя, плечового та колінного суглобів, лівої стопи.
Наразі її госпіталізували до лікарні в Лисичанську.
Окрім цього, Гайдай уточнив, що український військовий, який був госпіталізований 17 серпня, був поранений під час обстрілу позицій ЗСУ в Причепилівці.
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