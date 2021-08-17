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На Донбасі загинув український військовий

Автор:
Софія Телішевська
Дата:

Протягом минулої доби, 16 серпня, в районі проведення операції Обʼєднаних сил збройні формування Російської Федерації пʼять разів порушили режим припинення вогню. У результаті обстрілів один військовий загинув.

Про це йдеться у ранковому зведенні ООС.

Так біля Золотого-4 російські найманці відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Неподалік Широкиного ворог обстрілював українські позиції зі станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також стрілецької зброї.

В районі Водяного, що на Приазов’ї, у напрямку Новомихайлівки та поблизу Причепилівки бойовики обстрілювали позиції ЗСУ з великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

У результаті ворожих обстрілів один військовий отримав вогнепальне поранення, несумісне з життям.

Станом на 7 годину ранку, 17 серпня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. На обстріли ворога підрозділи Обʼєднаних сил відкривали вогонь у відповідь.

  • Збройний конфлікт на Донбасі триває від 2014 року після російської окупації Криму. Україна і Захід звинувачують Росію у збройній підтримці бойовиків. Кремль відкидає ці звинувачення і заявляє, що на Донбасі можуть перебувати хіба що російські «добровольці».
  • Із 00:01 27 липня 2020 року на Донбасі набрала чинності чергова домовленість про «повне та всеосяжне припинення вогню», яка формально чинна й надалі попри численні порушення її російськими гібридними силами.
  • За даними української делегації в Тристоронній контактній групі, за рік дії режиму припинення вогню на Донбасі зафіксували 1 995 обстрілів, загинули 45 військових, 163 – поранені.