Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі — один боєць поранений

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 17 серпня, 11 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів один український військовий був поранений.
Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.
«Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний», — заявили у штабі.
За даними українських військових, бойовики відкривали вогонь:
- поблизу Причепилівки — двічі зі стрілецької зброї,
- у напрямку Водяного (біля Донецька) — з мінометів 120-го калібру,
- біля Пісків — тричі з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,
- неподалік Новолуганського — зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів,
- у районі Золотого-4 — тричі з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.
На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.
Окрім цього, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Також у штабі ООС зазначили, що СММ ОБСЄ вже поінформована про всі порушення з боку окупантів.
«Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», — додали військові.
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