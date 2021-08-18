Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі — один боєць поранений

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 17 серпня, 11 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів один український військовий був поранений.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

«Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний», — заявили у штабі.