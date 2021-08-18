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Бойовики 11 разів обстріляли позиції українських військових на Донбасі — один боєць поранений

Автор:
Катерина Кадакова
Дата:

Бойовики на Донбасі за минулу добу, 17 серпня, 11 разів порушили режим припинення вогню. Під час обстрілів один український військовий був поранений.

Про це повідомили у штабі Операції обʼєднаних сил.

«Воїн перебуває у лікувальному закладі. Стан здоров’я пораненого — задовільний», — заявили у штабі.

За даними українських військових, бойовики відкривали вогонь:

  • поблизу Причепилівки — двічі зі стрілецької зброї,
  • у напрямку Водяного (біля Донецька) — з мінометів 120-го калібру,
  • біля Пісків — тричі з мінометів 120-го калібру, автоматичних станкових і підствольних гранатометів, а також великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї,
  • неподалік Новолуганського — зі станкових протитанкових і автоматичних станкових гранатометів,
  • у районі Золотого-4 — тричі з мінометів 120-го та 82-го калібрів, станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів, а також великокаліберних кулеметів.

На обстріли противника українські бійці відкривали вогонь у відповідь.

Окрім цього, на півночі Луганщини був зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Також у штабі ООС зазначили, що СММ ОБСЄ вже поінформована про всі порушення з боку окупантів.

«Станом на 7 годину ранку, 18 серпня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано», — додали військові.

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