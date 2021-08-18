Боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе — один боец ранен

Боевики на Донбассе за минувшие сутки, 17 августа, 11 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов один украинский военный был ранен.

Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.

«Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — заявили в штабе.