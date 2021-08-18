Боевики 11 раз обстреляли позиции украинских военных на Донбассе — один боец ранен

Боевики на Донбассе за минувшие сутки, 17 августа, 11 раз нарушили режим прекращения огня. Во время обстрелов один украинский военный был ранен.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
«Воин находится в лечебном учреждении. Состояние здоровья раненого — удовлетворительное», — заявили в штабе.
По данным украинских военных, боевики открывали огонь:
- возле Причепиловки — дважды из стрелкового оружия,
- в направлении Водяного (около Донецка) — из минометов 120-го калибра,
- возле Песков — трижды из минометов 120-го калибра, автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия,
- недалеко от Новолуганского — из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов,
- в районе Золотого-4 — трижды из минометов 120-го и 82-го калибров, станковых противотанковых и ручных противотанковых гранатометов, а также крупнокалиберных пулеметов.
На обстрелы противника украинские бойцы открывали огонь.
Кроме этого, на севере Луганщины был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа «Орлан-10» с пересечением линии разграничения.
Также в штабе ООС отметили, что СММ ОБСЕ уже осведомлена обо всех нарушениях со стороны оккупантов.
«По состоянию на 7 часов утра 18 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано», — добавили военные.
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