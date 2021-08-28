В Авдеевке из-за обстрела повреждены база, жилые дома и электросети. Открыто уголовное производство

Утренний артиллерийский огонь боевиков по Авдеевке повредил промышленную базу, жилые дома и электросети.

Об этом УНН сообщил руководитель Авдеевской военно-гражданской администрации Виталий Барабаш.

По его словам, под обстрел попала промышленная база, где находятся украинские военные. Один из них получил осколочные ранения. Также пострадали пятиэтажное здание возле базы и несколько других домов.

Барабаш рассказал, что обстрелы велись в два этапа — с 06:15 до 07:50 и с 08:50 до 10:15. Он отметил, что стреляла 122-мм самоходная гаубица «Гвоздика».

«Около 25 снарядов прилетело, ориентировочно, из «Гвоздики». Боевики открыли огонь со стороны оккупированного Спартака. Второй этап начался в 08:50. До 10:15 было более 30 прилетов. Были и 122 калибр, и «Гвоздика», — добавил Барабаш.

В сети уже появились видео последствий обстрела.

Штаб ООС подтвердил факт применения боевиками минометов и артиллерии калибра 122-мм. Об обстреле проинформировали Специальную мониторинговую миссию ОБСЕ, а прокуратура открыла уголовное производство. В штабе отметили, что украинские военнослужащие дали адекватный ответ на обстрел.

Оперативно-тактическая группировка «Восток» сообщает, что в результате обстрелов ранения получили еще трое военных. Авдеевка входит в зону ответственности группировки, но уточнений, где именно были ранены военные, нет.