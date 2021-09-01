ТКГ провела позачергове засідання безпекової підгрупи через загострення на Донбасі

Тристороння контактна група щодо Донбасу провела позачергове засідання безпекової підгрупи. Причиною цього стало збільшення кількості обстрілів з боку бойовиків.
Про це пише пресслужба української делегації в ТКГ.
«Сторони обговорили численні грубі порушення режиму припинення вогню, зокрема, обстріли противником району Авдіївки та роботу координаційного механізму для їх профілактики та у разі порушення», — зазначили там.
Позиція України полягає в тому, що підгрупа з безпеки має бути частиною координаційного механізму, і саме за її допомоги сторони можуть верифікувати порушення перемир’я.
«Ми вимагаємо від російської сторони вжити негайних заходів щодо припинення порушеннь режиму припинення вогню та повернутися до його повного дотримання», — підкреслили в українській делегації.
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