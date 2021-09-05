Боевики тяжело ранили украинского военного на Донбассе

С начала суток, 4 сентября, боевики на Донбассе дважды обстреляли украинские позиции, ранив бойца Вооруженных сил.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В направлении Старогнатовки боевики открывали огонь из стрелкового оружия. У Золотого-3 противник вел обстрелы из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
«Вследствие вражеского огня один военнослужащий Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Воин находится в лечебном учреждении. Состояние его здоровья — тяжелое», — указали в штабе. Утром 5 сентября нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
- 28 августа утром боевики открыли артиллерийский огонь по Авдеевке, повредив промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения и травмы получили восемь украинских военных. Прокуратура открыла уголовное производство.
- 1 сентября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения ситуации на востоке Украины.