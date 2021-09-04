Боевики на Донбассе обстреляли украинские позиции — тяжело ранен военный

В субботу, 4 сентября, боевики на Донбассе обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, в результате чего ранения получил один украинский военный.
Об этом сообщили в штабе Операции объединенных сил.
Как отмечается, российские наемники открывали огонь из стрелкового оружия в направлении села Старогнатовка.
Раненого военного в тяжелом состоянии эвакуировали в медицинское учреждение.
О нарушениях со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ, применив установленный координационный механизм.
- 28 августа утром боевики открыли артиллерийский огонь по Авдеевке, повредив промышленную базу, жилые дома и электросети. В сети уже появились видео последствий обстрела. Осколочные ранения и травмы получили восемь украинских военных. Прокуратура открыла уголовное производство.
- 1 сентября Трехсторонняя контактная группа по Донбассу провела внеочередное заседание подгруппы по безопасности из-за обострения ситуации на востоке Украины.