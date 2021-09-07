Бойовики на Донбасі поранили українського військового

Бойовики на Донбасі знову порушили перемир’я та обстріляли українські позиції, унаслідок чого поранення отримав один боєць Збройних сил України.
Про це пише пресслужба оперативно-тактичного угруповання «Схід».
«Сьогодні, 7 вересня, збройні формування Російської Федерації в черговий раз порушили режим припинення вогню та здійснили обстріл позицій українських захисників у смузі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід». В результаті ворожого вогню один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав вогнепальне поранення», — йдеться у повідомленні.
Там зазначили, що військовому оперативно надали першу медичну допомогу та транспортували до лікарні. Стан його здоров’я — задовільний.
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