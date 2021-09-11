На Донбасі під час обстрілу загинув військовий, ще троє — поранені

На Донбасі в зоні бойових дій від ворожого вогню загинув один український військовослужбовець і ще троє отримали поранення.

Про це повідомляє штаб ООС.

Загиблий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям, а поранені постраждали від осколків.

Станом на ранок, 11 вересня, російські бойовики в районі Новогнатівки вели артилерійський вогонь снарядами калібру 122 мм (можливо, з мінометів), а поблизу Золотого-4 стріляли з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.