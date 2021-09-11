На Донбасі під час обстрілу загинув військовий, ще троє — поранені

На Донбасі в зоні бойових дій від ворожого вогню загинув один український військовослужбовець і ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє штаб ООС.
Загиблий отримав вогнепальне поранення несумісне з життям, а поранені постраждали від осколків.
Станом на ранок, 11 вересня, російські бойовики в районі Новогнатівки вели артилерійський вогонь снарядами калібру 122 мм (можливо, з мінометів), а поблизу Золотого-4 стріляли з ручних протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
- Бойовики «ДНР» і «ЛНР», а також російські снайпери активно порушують режим припинення вогню і обстрілюють військових з різного озброєння. У серпні та вересні обстріли значно посилилися. За цей рік загальні втрати ЗСУ на Донбасі більше 60 осіб.
- 9 вересня під обстріл потрапили співробітники СБУ. У цей момент вони збирали докази, які підтверджують вину бойовиків в обстрілі мирних населених пунктів.